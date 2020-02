Camavinga si allontana dal Milan. Il Borussia Dortmund fa sul serio

Eduardo Camavinga è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Difficile immaginare un trasferimento al Milan del giovane centrocampista del Rennes.

Si fa sempre più complicato portare in Italia Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes è da tempo finito nel mirino del Milan. I rossoneri, sempre molto attenti ai giovani, sono stati tra i primi a mostrare interesse per il giovane calciatore, diventato un punto fermo della sua squadra nonostante la giovanissima età.

Oggi, però, riuscire ad acquistare Camavinga per il Milan sembra alquanto complicato: la concorrenza è aumentata, facendosi sempre più importante, così come il valore del suo cartellino.

Il Rennes per privarsi del suo campioncino vuole almeno 50-60 milioni di euro.

A giustificare questo prezzo è l’interesse di club prestigiosi come il Real Madrid. I blancos, sotto spinta di Zidane, vorrebbero portarlo in Spagna ma dalla Francia giunge notizia che un altro club – tra più attenti ai giovani – lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Stiamo parlando del Borussia Dortmund, che dopo il colpo Haaland, è pronto – come riporta ‘France Football’ – a fare sul serio con Camavinga, ritenuto l’ideale per giocare al fianco di Witsel.

Tempi duri dunque per il Milan che quasi certamente vedrà sfumare un obiettivo: davvero impensabile competere a certi prezzi.

LEGGI ANCHE: MILAN-GENOA, KJAER OUT: BALLOTTAGGIO GABBIA-MUSACCHIO