Ibrahimovic, esperienza e non solo: perché è fondamentale nel Milan

Zlatan Ibrahimovic importante per il Milan di Stefano Pioli e non è esclusa una sua permanenza per il futuro. Il rinnovo di contratto a fine stagione è possibile.

Zlatan Ibrahimovic ha fatto vedere di non essere affatto un giocatore “bollito”, nonostante i 38 anni di età. In un campionato come la Serie A sta dimostrando di poter dire ancora la sua.

Subito è diventato molto importante per il Milan. Il suo ritorno ha dato qualcosa di più a un gruppo che fino a prima stava facendo tanta più fatica. Ovviamente non poteva risolvere tutti i problemi da solo, ma progressi da parte della squadra si sono visti. La presenza di un calciatore così esperto e di personalità è servito a Milanello.

Ibrahimovic rimarrà al Milan?

Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’importanza di Ibrahimovic nel Milan, cambiato grazie al suo ritorno. La sua presenza in campo si è spesso tradotta in punti. Nelle sue prime tre partite da titolare era arrivato un tris di vittorie, poi con l’assenza contro l’Hellas Verona è arrivato lo stop con un pareggio a San Siro.

Zlatan è un esempio importante a Milanello, dove riesce a stimolare i compagni a impegnarsi maggiormente. Dà sicurezza a un gruppo composto da tanti giovani bisognosi di una guida, di un leader. Chiaramente da solo non può fare miracoli. In estate il Milan dovrà agire sul mercato per aggiungere esperienza e leadership alla squadra.

Anche a livello tattico Ibrahimovic si sta rivelando prezioso. Stefano Pioli ha spiegato che con lui si possono studiare più soluzioni, di modulo e di gioco. Nel 4-2-3-1 è un punto di riferimento in attacco e sembra essere la disposizione tattica più adatta per esaltare sia lui che i compagni.

Samuel Castillejo e Ante Rebic si stanno rivelando molto incisivi, anche Hakan Calhanoglu ha fatto dei miglioramenti. Ismael Bennacer da mediano-play sta facendo molto bene, confermandosi un rinforzo azzeccato. Il Milan ha un’identità più definita adesso e c’è pure lo zampino di Ibra in tutto questo.

