Milan, le ultime dall’infermeria: esami per Donnarumma, Castillejo ok

Milan, il punto dall’infermeria rossonera. Rassicurazioni per Castillejo e Gabbia. Ma oltre a Gianluigi Donnarumma, sono da monitorare le condizioni di Kjaer, Biglia, Krunic e Duarte.

Gianluigi Donnarumma recuperabile per Milan-Genoa? Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è atteso per quest’oggi il verdetto in tal senso. Perché dopo due giorni di riposo, il Diavolo tornerà in campo a Milanello quest’oggi in lunch match di domenica che si giocherà molto probabilmente a porte chiuse.

Il portierone rossonero, finora, ha tenuto a riposo la caviglia e ha seguito le indicazioni dello staff medico, ma oggi ci saranno ulteriori controlli per capire se la distorsione rimediata a Firenze è in riassorbimento oppure no. L’obiettivo, chiaramente, è recuperarlo per il prossimo weekend, ma al contempo non saranno fatte mosse avventate rischiando inutilmente.

Dall’infermeria ci sono poi altre situazioni da monitorare. Oltre a Gigio, infatti, bisogna porre attenzione anche a Samuel Castillejo, il quale ha abbandonato il campo toccandosi l’adduttore. Tuttavia, come riferisce il quotidiano, non c’è preoccupazione, perché dovrebbe trattarsi solo di affaticamento piuttosto comprensibile dati i ritmi insostenibili a cui viaggia.

Da valutare anche le condizioni di Simon Kjaer e Lucas Biglia fermi ai box, mentre per quanto riguarda Rude Krunic e Léo Duarte, il loro rientro al momento è ancora lontano. L’assenza del bosniaco diventa un problema, dal momento che in mediana restano di fatto i soli Ismael Bennacer e Frank Kessie. Solo in campo, infine, Matteo Gabbia che va dritto verso la terza gara consecutiva da titolare.

LEGGI ANCHE: CORSPORT – MILAN, MALDINI VERSO L’ADDIO: RIVOLUZIONE IN VISTA?