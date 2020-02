Gabbia promosso: sarà titolare anche in Milan-Genoa 

Milan, Matteo Gabbia ha convinto tutti tra i match con Torino e Fiorentina: pronta una terza chance da titolare in vista del lunch-match a porte chiuse.

Matteo Gabbia va dritto verso una nuova gara da titolare. L’appetito vien mangiando e le circostanze aiutano il giovane 20enne rossonero. Così dopo le opportunità con Torino e Fiorentina, il difensore di Busto Arsistizio, tranne sorprese, sarà in campo dal primo minuto per Milan-Genoa del prossimo lunch-match.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, c’è lui in pole position al momento rispetto a Mateo Musacchio. Sia perché quest’ultimo è gravato dai problemi al polpaccio e, così come Alessio Romagnoli, da una diffida, ma soprattutto perché Gabbia ha convinto parecchio nelle ultime due uscite.

Dopo essersi disimpegnato perfettamente sabato sera contro i granata, il talento della Primavera milanista ha convinto anche contro i viola dove ha tenuto a bada sia Federico Chiesa che Dusan Vlahovic. La prova è piaciuta a tutti, staff compreso, soprattutto per personalità e letture di gioco.

Così considerando Simon Kjaer e Léo Duarte ai box, toccherà di nuovo a lui disimpegnarsi accanto al capitano in un San Siro questa volta vuoto per l’allarme coronavirus. La partita, infatti, va dritta verso il suo regolare svolgimento ma a porte chiuse per l’allerta sanitaria.

