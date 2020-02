Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic, ricca offerta del Milan: le cifre

Il Milan vuole confermare Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione ed è pronto a fare una proposta ricca di ingaggio per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2020.

Qualcuno aveva dubbi sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che però ha dimostrato di poter essere ancora importante per il Milan. Nonostante i 38 anni, il suo livello è ancora molto buono.

L’impatto dello svedese è stato assolutamente positivo a Milanello, dove i compagni lo hanno preso da esempio e riescono a dare qualcosa in più rispetto a prima. La presenza di un giocatore così esperto e di personalità aiuta il gruppo. E anche in campo lui riesce a incidere, pur non essendo lo stesso di dieci anni fa.

Il contratto di Ibrahimovic scade a giugno 2020 e il rinnovo automatico è previsto solamente in caso di qualificazione in Champions League. Difficile che il Milan riesca ad arrivare quarto nella classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, il club rossonero sembra intenzionato a confermare il calciatore.

Oggi Sportmediaset spiega che il Milan vuole proseguire con Ibrahimovic. La dirigenza nei prossimi mesi avanzerà un’offerta da 7 milioni di euro netti più bonus per tenerlo anche nella prossima stagione. Una cifra che è circa il doppio di quella che lo svedese percepisce per questo semestre. Una proposta molto ricca, considerando la sua età. Vedremo se effettivamente verrà raggiunto un accordo.

