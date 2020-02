Leao si confessa: “I miei idoli e le emozioni rossonere” – VIDEO

Il video dell’intervista di Giorgia Palmas a Rafael Leao, attaccante rossonero che è alla sua prima stagione in carriera con il Milan.

L’emittente Milan TV ha pubblicato l’intervista concessa da Rafael Leao al canale tematico rossonero, affidata alla splendida conduttrice Giorgia Palmas.

Il giovane centravanti ex Lille, alla sua prima stagione nel Milan, ha aperto le porte della propria casa milanese. Una chiacchierata sui suoi idoli, sull’esperienza italiana e sulle aspettative di Leao.

Il talento ha parlato subito del suo esordio nel derby d’andata: ““Non mi sarei mai aspettato di arrivare al Milan da giovanissimo. Così come di esordire nel derby. Una grande emozione ed un grande orgoglio personale”.

Molti dei suoi beniamini calcistici hanno giocato nel grande Milan del passato: “Ronaldinho, Kakà e anche Maldini sono tra i calciatori che preferisco. Incredibile pensare di essere ora dove hanno giocato loro in passato”.

Splendido il rapporto tra Leao e Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è come un fratello maggiore. La differenza di età non si sente. Mi ha sempre cercato di dare una mano, in campo è molto duro ma fuori è una persona divertente”.

