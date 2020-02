Sky – Infortunio Donnarumma, gli aggiornamenti verso Milan-Genoa

Gianluigi Donnarumma proverà a recuperare per il match di domenica contro il Genoa. Ecco le ultime sulle sue condizioni.

Gianluigi Donnarumma vuole tornare a giocare subito. L’infortunio muscolare subito contro la Fiorentina potrebbe essere smaltito nel breve.

Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport, Donnarumma farà di tutto per esserci in Milan-Genoa, gara valida per la prossima giornata di Serie A che si disputerà domenica nel lunch-time a San Siro.

Donnarumma sta svolgendo le terapie del caso, col tentativo di rientrare immediatamente fra i titolari. Il classe ’99 ha lasciato spazio a Asmir Begovic, che a Firenze si è dimostrato pronto e abile tra i pali. Ma l’intenzione di mister Pioli è quella di rilanciare immediatamente Gigio, ma dovrà essere sicuro di averlo al 100%.

Intanto si parla del futuro di Donnarumma. L’emittente satellitare conferma come il Milan si stia muovendo per strappare l’accordo per un complicato rinnovo, visto che l’attuale contratto scadrà tra un anno e mezzo circa.

Senza rinnovo, viste anche le implicazioni dell’agente Mino Raiola, il Milan lo lascerà partire in base alle proposte che arriveranno a giugno. Il rischio di perdere un patrimonio come Donnarumma a costo zero è elevato.

