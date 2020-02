Rebic, il futuro dipende da… Ibrahimovic: le condizioni per restare

Rebic vuole restare vestire la maglia del Milan a patto che lo faccia anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è l’artefice del cambio di passo del croato.

E’ l’uomo del momento in casa Milan, nessuno come Ante Rebic ha beneficiato della ‘cura’ Zlatan Ibrahimovic. Dopo un’intera prima parte di stagione alquanto deludente, tra tantissime panchine e prove per nulla convincenti, il calciatore croato è diventato uno dei protagonisti della squadra di Stefano Pioli.

I numeri sono impressionanti: nelle ultime sei partite di campionato l’ex Eintracht ha messe a segno sei centri, risultando decisivo anche in Coppa Italia con un altro gol (contro la Juventus) e un assist (contro il Torino). In Serie A la rete, nelle ultime partite, non è arrivata solo contro il Verona, guarda caso nell’unico match in cui non è stato disponibile il bomber svedese. Ante Rebic è diventato a tutti gli effetti il nuovo Nocerino e la doppia cifra è ormai dietro l’angolo.

Idea riscatto

Sono davvero lontani i tempi di quando si pensava di rispedirlo nuovamente all‘Eintracht Francoforte. Ora la volontà forte è quella di blindarlo, cercando di trovare il prima possibile l’accordo con i tedeschi. Al momento, il Milan è tranquillo per un anno, visto che il prestito scadrà il 30 giugno 2021 ma si vuole andare oltre.

La cifra per il riscatto che circola in questi giorni – 40 milioni di euro – è davvero alta soprattutto se si considera che il contratto con i tedeschi scadrà solo dopo un anno. Il tempo per trovare un accordo dunque non manca e nel frattempo il Milan incassa il sì di Rebic, che vuole continuare a vestire la maglia rossonera: il croato, però, per legarsi al Diavolo, come riporta ‘Sportmediaset’, vorrebbe la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, l’uomo della svolta.

