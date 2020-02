Juventus, Sarri rischia: il Milan osserva. Allegri possibile chiave

I rossoneri potrebbero cambiare allenatore a breve. Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sono piste ancora fattibili.

Il Milan cambierà allenatore nella prossima stagione? Una risposta che si potrà dare soltanto al termine del campionato in corso.

Nonostante Paolo Maldini sia pronto a difendere a spada tratta Stefano Pioli e anche a confermarlo per la prossima stagione, il club rossonero sta pensando ad eventuali sostituti.

Secondo Calciomercato.it, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sarebbero ancora nel mirino del Milan in vista della prossima estate, come possibili nuovi tecnici dei rossoneri per sostituire Pioli.

In particolare Sarri, già cercato durante la scorsa estate, potrebbe liberarsi a sorpresa. Il tecnico della Juventus non ha rispettato le attese, la sua squadra fatica a livello di gioco e di risultati, come dimostra la sconfitta di ieri a Lione.

In molti scommettono che Sarri non continuerà la sua avventura. E c’è chi parla di un ritorno di Allegri a Torino; l’ex allenatore del Milan potrebbe essere la chiave. Se si concretizzasse un rientro alla Juve, allora Sarri si libererebbe. Magari proprio per il Milan.

Maldini e Boban sono attratti dalle capacità gestionali e tattiche di Sarri. Non è da escludere quindi, se fosse veritiero lo scenario, che il tecnico toscano possa diventare un vero e proprio candidato per il nuovo progetto Milan.

