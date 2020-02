Milan-Genoa, Pioli studia il turnover: le ultime news

I rossoneri dovrebbero cambiare qualcosa a livello di formazione titolare contro il Genoa. Ecco le possibili modifiche di Pioli.

Possibile turnover per il Milan in vista del Genoa. Secondo le ultime indiscrezioni della redazione di Sportmediaset i rossoneri cambieranno qualcosa a livello di titolari.

Per il match di domenica prossima alle ore 12:30, il tecnico Stefano Pioli è pronto a dare riposo ad alcuni suoi calciatori titolari, in particolare a coloro che a livello fisico non stanno attraversando un gran momento.

In primis Gianluigi Donnarumma. Il portiere non dovrebbe essere rischiato contro il Genoa dopo l’infortunio muscolare dello scorso week-end. Al suo posto ci sarà Asmir Begovic, che ha dimostrato contro la Fiorentina di essere un portiere affidabile e senza pressioni.

In difesa potrebbe tirare il fiato Andrea Conti. Come terzino destro Pioli dovrebbe scegliere Davide Calabria, calciatore dalle qualità meno offensiva ma comunque dotato di una buona affidabilità difensiva.

Ultimo cambio può riguardare il centrocampo. Hakan Calhanoglu, che non appare ancora brillante dopo i recenti problemi alla gamba, potrebbe riposare e rendersi disponibile in Coppa Italia contro la Juventus.

Per sostituirlo Pioli dovrà scegliere uno tra Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà. Due calciatori che nelle prossime settimane si giocheranno il futuro in maglia rossonera.

