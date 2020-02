Koulibaly compra casa a Parigi | Via libera per Thiago Silva

Koulibaly potrebbe passare al PSG in estate. Indizio sulla sua partenza a Parigi, che andrebbe a liberare un altro difensore importante.

La notizia ha del clamoroso e potrebbe avere ripercussioni su tutto il calciomercato estivo, in particolare sui trasferimenti dei difensori.

Khalidou Koulibaly, coriaceo difensore centrale del Napoli, avrebbe preso casa a Parigi. Il centrale senegalese ha scelto la capitale francese per investire sul mattone, una splendida abitazione con vista Tour Eiffel.

L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport parla di un possibile accordo tra Koulibaly e il PSG. L’avventura al Napoli del difensore sembra ormai giunta al capolinea, soprattutto dopo i problemi dell’ultimo campionato.

Un trasferimento possibile, viste anche le recenti voci di mercato, che potrebbe liberare Thiago Silva. L’attuale capitano del PSG è in scadenza di contratto con il club parigino e ancora non ha iniziato i dialoghi per il rinnovo.

Thiago, come riportato anche dal suo agente giorni fa, potrebbe iniziare a guardarsi attorno. L’approdo di Koulibaly sarebbe un indizio sempre maggiore per la partenza del classe ’84.

Una news interessante per il Milan. I rossoneri sarebbero ben felici di riavere Thiago Silva, una sorta di secondo ritorno amarcord dopo quello di Ibrahimovic in questo 2020. Seguiranno aggiornamenti…

