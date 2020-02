Milan-Genoa: Donnarumma verso il forfait. Tocca a Begovic

Gianluigi Donnarumma anche oggi si è allenato a parte. Il Milan non vuole rischiarlo: contro il Genoa è pronto a scendere in campo dal primo minuto Begovic.

Gigio Donnarumma verso il forfait. L’estremo difensore, che ieri ha compiuto 21 anni, quasi certamente sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato del Milan contro il Genoa, valevole per la 26esima giornata di Serie A e in programma allo stadio San Siro alle ore 12.30.

Le sensazioni negative dell’ultime ore hanno trovato conferme con l’ultimo allenamento della squadra, al quale il portiere classe 1999 non ha preso parte. Come riporta ‘Sky Sport’, Donnarumma, che ha accusato un problema alla caviglia durante il match di sabato scorso contro la Fiorentina, né ieri né oggi si è allenato regolarmente, ricevendo un trattamento personalizzato. Da ciò che filtra da Milanello, la volontà del Milan è quella di non rischiare minimamente il suo portierone per averlo al 100% per sfide più complicate come quella con la Juventus in Coppa Italia.

Fiducia in Begovic

Donnarumma si prepara dunque ha saltare la partita contro il Genoa, lasciando spazio ad Asmir Begovic. La voglia di non forzare il recupero del giovane italiano in casa Milan, è dettata anche dal fatto che l’esperto portiere bosniaco si è ben comportato nel match d’esordio contro la Fiorentina.

Le belle parate su Chiesa prima e su Caceres dopo, che hanno salvato il risultato, sono ancora sotto gli occhi di tutti e le critiche, di chi non capiva il suo acquisto a gennaio, sono state messe a tacere. Contro il Genoa, salvo clamorosi cambi di programma, ci sarà dunque ancora Begovic a difendere la porta del Milan.

Il resto della formazione dovrebbe essere quella ammirata contro la Viola: Gabbia, infatti, è ancora in vantaggio su Musacchio per giocare al fianco di Romagnoli.

