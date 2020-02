Infortunio Donnarumma | La decisione per Milan-Genoa

Il Milan ha deciso riguardo alla situazione di Gianluigi Donnarumma, recentemente fermatosi per un lieve stop muscolare.

Donnarumma sì, Donnarumma no. Uno dei dubbi di formazione per Stefano Pioli, in vista della prossima gara di campionato, riguarda proprio il portiere.

Gianluigi Donnarumma si è infortunato contro la Fiorentina sabato scorso, colpa di un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nel bel mezzo della sfida.

Il portiere sta facendo di tutto per recuperare in vista di Milan-Genoa. Ma secondo Sportmediaset il club ha preso una decisione che dovrebbe essere piuttosto conservativa nei confronti di Gigio.

Pare che Pioli propenderà per lasciare Donnarumma fuori dalla squadra titolare contro il ‘Grifone’ domenica alle ore 12:30. Non si vuole rischiare l’utilizzo del numero 99 anzitempo, soprattutto per prevenire eventuali ricadute in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Il Milan infatti, in vista della sfida del 4 marzo, dovrà fare già a meno di tre squalificati di lusso come Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Non vuole rischiare di lasciar fuori causa anche Donnarumma.

Probabile che Asmir Begovic dunque possa esordire da titolare in Serie A contro il Genoa, dopo il debutto assoluto contro la Fiorentina da applausi.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC SCEGLIE IL PROPRIO FUTURO