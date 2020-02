Ibrahimovic vuole rinforzi: il Milan prepara rinnovo e piano di acquisti

Zlatan Ibrahimovic vuole rimanere in un Milan rinforzato e chiede garanzie a una società che è pronta ad accontentarlo, anche perché avere una squadra migliore è ovviamente anche un suo obiettivo.

L’impatto di Zlatan Ibrahimovic nel Milan è stato sicuramente positivo. Il suo ritorno ha portato leadership e motivazioni in un gruppo che prima stava faticando molto.

Il contratto del 38enne attaccante svedese scade a giugno 2020 e la società vuole parlare con lui di rinnovo prima del termine della stagione. Il prolungamento fino al 2021 scatterebbe in automatico solo con la qualificazione in Champions League, obiettivo complicatissimo da raggiungere. C’è comunque il desiderio del club di confermarlo.

Calciomercato Milan news | Ibrahimovic va accontentato

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che il Milan intende rinnovare l’attuale contratto di Ibrahimovic, ritenuto molto importante per la squadra. L’ex Los Angeles Galaxy si è subito inserito bene nel gruppo, diventando presto un leader e una guida per i compagni. Soprattutto per i più giovani rappresenta un esempio da imitare.

Zlatan vuole rimanere, ma in un Milan più competitivo. Vuole chiudere la carriera ad alto livello e ambisce ad avere una squadra rinforzata. La società è pronta ad accontentarlo, sta preparando un piano di acquisti per innalzare la qualità dell’organico. La costruzione di un Diavolo più forte è un obiettivo comunque. La dirigenza sa che ci sono innesti da fare per puntare alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione.

Inoltre bisogna considerare che adesso Ibrahimovic vive a Milano da solo, in hotel. Dovesse firmare il rinnovo di contratto, la moglie e i due figli lo raggiungerebbero da Stoccolma. Ad Helena piace molto l’Italia, in particolare la città lombarda e ci tornerebbe volentieri a vivere.

