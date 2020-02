Calciomercato Milan | Willian non rinnova, Maldini fiuta l’affare

Willian non prolungherà con il Chelsea: il club inglese non è intenzionato ad accontentare le sue richieste. Può diventare un’opportunità per il Milan.

Da Cavani a Mertens, da Callejon a Giroud. Il mercato dei parametri zero sarà davvero tra i più ricchi la prossima estate. Sono tantissimi i calciatori che andranno in scadenza il 30 giugno e che so già liberi di trovare una nuova squadra. Anche il Milan potrà decidere di ‘pescare’ da questo ricco mercato anche se spesso le cifre risultano proibitive. Consapevoli che i club andranno a risparmiare sul costo del cartellino, i calciatori e i loro entourage chiedono spesso somme davvero improponibili ma è il classico gioco delle parti. Un altro giocatore, ancora al top della forma, che è pronto a liberarsi a zero, è Willian.

L’esterno brasiliano – nel corso di un’intervista a ‘Esporte Interativo’ – ha parlato apertamente: “Il Chelsea mi ha proposto un contratto di due anni ma io ne vorrei firmare uno di tre stagione. Il club non sembra intenzionato a cambiare la sua proposta e trovare un accordo potrebbe essere difficile. Il mio obiettivo adesso è cercare di fare il meglio in questi mesi e aiutare la squadra in questo finale di stagione”.

Addio Chelsea

Le strade sembrano dunque destinate a separarsi e Willian è pronto ad infiammare il prossimo calciomercato. Il brasiliano ha le caratteristiche perfette sia per giocare da esterno d’attacco che da centrocampo nel Milan del futuro. Un’idea difficile da percorrere ma non impossibile: sul calciatore si registrano gli interessamenti di squadre importanti come Juventus e Barcellona, che per adesso, però, non hanno ancora affondato il colpo.

Anche Gazidis, recentemente, ha aperto all’acquisto di giocatori di esperienza e la proposta di rinnovo per Ibrahimovic, oltre che il riscatto di Kjaer, vanno verso questa direzione. Il Milan è pronto ad essere un mix perfetto tra giovani e giocatori esperti per non farsi sfuggire ancora una volta la qualificazione in Champions League.

