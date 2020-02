Calciomercato Milan | Sogno Thiago Silva per la difesa | Video

Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan pensa anche a quello di Thiago Silva. Il 35enne difensore centrale brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2020 con il Paris Saint-Germain e può lasciare Parigi. Il club francese non ha presentato alcuna offerta di rinnovo per adesso, anche se Leonardo potrebbe presentarne una nelle prossime settimane con un ingaggio molto più basso degli attuali 12 milioni di euro netti annuali. Al giocatore non dispiacerebbe rimanere ancora nella sua squadra odierna, però nel frattempo il suo agente valuta anche altre opzioni e non ha escluso un ritorno in maglia rossonera. Nell’estate 2012 fu ceduto al PSG proprio assieme a Ibrahimovic, che tra qualche mese potrebbe ritrovare al Milan se l’operazione si concretizzerà.

