Begovic-Gabbia, nuova chance per i due in Milan-Genoa

Milan-Genoa, toccherà ancora alla ‘strana’ coppia Asmir Begovic e Matteo Gabbia domenica nel lunch match. Nuova chance dal primissimo minuto.

Asmir Begovic e Mattia Gabbia: come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, toccherà di nuovo a loro domenica nel lunch match valido la 26a giornata di Serie A. In un Milan-Genoa a porte chiuse a causa dell’emergenza per il coronavirus, partiranno entrambi dal primissimo minuto date le situazioni.

Ci sarebbero in realtà appena dei piccoli dubbi per il giovane difensore centrale, mentre è già certo l’impiego del 32enne bosniaco reduce da una grande esibizione a Firenze. Gigio Donnarumma infatti, fermato da una distorsione alla caviglia sinistra, avverte ancora un po’ di fastidio e punta a rientrare direttamente mercoledì per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Il piccolo dubbio semmai è in difesa: con Simon Kjaer che lavora per essere pronto in vista del la gara col Lecce, ci sarebbe in teoria un piccolo ballottaggio tra Gabbia e Mateo Musacchio per la gara del prossimo fine settimana. Ma la verità è che il talento del settore giovanile parte in vantaggio. Il 20enne di Busto Arstizio, infatti, ha convinto per affidabilità e personalità sia contro il Torino che all’Artemio Franchi e va dritto verso la terza apparizione consecutiva.

