Calciomercato Milan | Wllian, il Barcellona molla: rossoneri in corsa

Willian ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Occasione da prendere al volo anche per il Milan. Il Barcellona non è interessata al calciatore.

Willian è tra i calciatori che infiammerà il prossimo calciomercato. L’esterno d’attacco brasiliano, salvo clamorosi cambi d programma, non rinnoverà il proprio contratto con il Chelsea e sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Il giocatore classe 1988 ha dimostrato di essere ancora integro fisicamente e pronto per un contratto importante.

Nei prossimi mesi l’idea Willian potrebbe dunque prendere piede anche per il Milan: i rossoneri sono alla ricerca di calciatori d’esperienza da affiancare ai tanti giovani. La società, come dimostrano gli acquisti di Ibrahimovic e Kjaer, ha aperto a questa tipologia di profilo e le parole di qualche giorno fa di Gazidis ne sono un’ulteriore conferma.

Un’occasione da cogliere

L’acquisto di Willian, una vera grande occasione da cogliere al volo, è dunque davvero possibile: andrà battuta la concorrenza della Juventus ma in rossonero il brasiliano avrebbe certamente una maglia da titolare sia nel 4-4-2 come ala, sia nel 4-3-3, come esterno d’attacco.

Nel frattempo dalla Spagna arrivano buone notizie: il Barcellona, che a gennaio aveva provato a portarlo subito in Spagna, sembra essersi ritirato dalla corsa a Willian. Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle dinamiche blaugrane, esclude che al momento il brasiliano sia un’idea per il Barcellona in vista della prossima stagione. Una rivale in meno dunque alla corsa al calciatore.

