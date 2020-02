Coppa Italia, finale a San Siro: ora è possibile

La finale di Coppa Italia 2019-2020 non si potrà disputare allo stadio Olimpico di Roma. Possibile che si candidi Milano ad ospitarla.

Con il rinvio di cinque gare di campionato al prossimo 13 maggio, cambia anche il calendario generale della Lega Serie A.

Slitta di una settimana rispetto al previsto anche la finalissima di Coppa Italia. Il match, in gara secca, si dovrebbe disputare il 20 maggio 2020.

Si crea però un problema sulla location. Lo stadio Olimpico di Roma sarà indisponibile per quella data, visto che inizieranno proprio in quei giorni alcuni lavori di ammodernamento in vista degli Europei 2020, che si disputeranno anche nella capitale italiana.

Il tutto dovrà essere pronto per il 12 giugno, quando la Nazionale italiana giocherà all’Olimpico contro la Turchia. E dunque la Lega dovrà valutare lo spostamento della finale di coppa in un’altra sede.

Possibile che San Siro sia lo stadio scelto per ospitare la finalissima secca per la prima volta. Il ‘Meazza’ potrebbe essere la prima scelta alternativa, senza però dimenticare altre opzioni come l’Olimpico di Torino, il San Paolo di Napoli o il San Nicola di Bari.

L’ultimo atto della Coppa Italia a Milano diventa anche un’opportunità per Milan e Inter, che se dovessero superare rispettivamente Juventus e Napoli potrebbero dar vita ad un inedito e clamoroso derby milanese in finale.

