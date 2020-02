Leonardo può tornare in Italia: offerta da una big

Un uomo forte del Milan del passato potrebbe a breve tornare a lavorare in Serie A come massimo dirigente di un top club.

Leonardo può tornare in Italia a breve. Il dirigente brasiliano, con un lungo passato nel Milan, starebbe valutando in questi giorni una nuova offerta lavorativa.

L’attuale direttore generale del PSG potrebbe lasciare nuovamente il ricco club parigino per incominciare una nuova avventura manageriale in Serie A.

La proposta è arrivata dalla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni Leonardo, assieme ad altri top-manager internazionali, sarebbe nella lista dei desideri del nuovo proprietario Dan Friedkin, magnate americano che a giorni diventerà ufficialmente il patron della A.S. Roma.

L’idea è quella di affiancare un uomo d’esperienza calcistica come Leonardo all’attuale d.s. Petrachi, per dare maggiore forza e competenza all’area tecnica della nuova Roma.

Non solo Leo: anche un altro ex milanista come Umberto Gandini potrebbe ritornare in Serie A, sempre nella società giallorossa, magari con il ruolo di amministratore delegato.

Insomma potrebbe nascere una Roma di stampo rossonero. Per Leonardo sarebbe una seconda volta da avversario del ‘suo’ Milan in Italia: impossibile dimenticare la sua esperienza, molto criticata, da allenatore dell’Inter nella stagione 2010-2011.

