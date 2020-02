Milan-Genoa rinviata | Come cambia il calendario dei rossoneri

Il rinvio delle cinque gare della 26.a giornata di Serie A modifica in qualche modo il calendario del Milan nel finale di stagione.

Milan-Genoa non si giocherà domani alle ore 12:30. Né col pubblico né a porte chiuse.

La Lega Serie A ha annunciato poco fa il rinvio di cinque gare del 26° turno di campionato, tra cui la sfida di San Siro tra i rossoneri ed i liguri. Il tutto per via del rischio diffusione del Coronavirus nelle regioni già colpite.

Tutti i match in questione saranno recuperati il prossimo 13 maggio, verso la fine di questa intricata e sempre più complessa dal punto di vista del proprio svolgimento regolare.

Come cambia il calendario del Milan? I rossoneri avranno forzatamente un finale di stagione piuttosto complesso e ricco di impegni, in particolare nel mese di maggio.

Il 10 maggio il Milan ospiterà l’Atalanta, un derby lombardo che negli ultimi anni è divenuto quasi uno scontro diretto per i piani alti della classifica.

Mercoledì 13, sempre a San Siro, andrà in scena il recupero di campionato Milan-Genoa, altra gara delicata visto che presumibilmente i liguri saranno in piena lotta per la salvezza.

Il 17 maggio trasferta sul campo della Sampdoria, altra squadra che tenderà ad affrontare il Milan con il coltello tra i denti.

Il 20 maggio si giocherà invece allo stadio Olimpico di Roma la finalissima di Coppa Italia. Il Milan è ancora in lizza per la qualificazione, a patto che riesca nell’impresa di superare la Juventus dopo l’1-1 dell’andata.

Infine l’ultima di campionato in casa contro il Cagliari, il 24 maggio prossimo. Forse, sulla carta, la gara meno preoccupante di tutte per la formazione di mister Stefano Pioli.

