Milan-Genoa, probabili formazioni: nuove chance per Begovic e Gabbia

Probabili formazioni Milan-Genoa: con Gianluigi Donnarumma ancora acciaccato, confermato Asmir Begovic tra i pali per domani. In difesa nuova chance per Matteo Gabbia.

Milan-Genoa alla fine di giocherà regolarmente. Il match di San Siro sarà a porte chiuse come le altre gare a causa dell’emergenza coronavirus, ma si svolgerà regolarmente.

Si tratta di un appuntamento significativo per il Diavolo. Perché fu proprio la gara dell’andata, malgrado la vittoria a Marassi, che portò al ribaltone in panchina con l’esonero di Marco Giampaolo e l’approdo di Stefano Pioli. Nel lunch match di domani, quindi, si completerà esattamente un giro e i rossoneri vogliono farlo nel miglior modo possibile.

La formazione del Milan

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, spazio ad Asmir Begovic tra i pali. Gianluigi Donnarumma ha ancora problemi alla caviglia e non verrà rischiato in vista della semifinale di Coppa Italia. Ci sarà un’altra novità in difesa: Matteo Gabbia. Il giovane rossonero, fresco di rinnovo annunciato ieri, completerà il reparto con Andrea Conti, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez.

In mediana, nell’oramai inamovibile 4-2-3-1, spazio a Frank Kessie e Ismael Bennacer a protezione della retroguardia. Samuel Castillejo e Ante Rebic agiranno invece sugli esterni, con Hakan Calhanoglu sulla trequarti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

La formazione del Genoa

Sarà 3-5-2 per Davide Nicola domani nel lunch match. Con Mattia Perin in porta, in difesa spazio al terzetto composto da Cristian Romero, Adama Soumaoro e Andrea Masiello. In mediana ci sarà Paolo Ghiglione sulla destra, e a scalare Valon Behrami, Lasse Schone, Francesco Cassata e Domenico Criscito. In attacco, invece, spazio al tandem composto da Goran Pandev e Antonio Sanabria.

La probabile formazione del Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria

