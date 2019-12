Leonardo: “Stile Milan unico. Ma oggi il club fatica”

L’ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero ha voluto commentare la sua esperienza a Milanello in onore dei 120 anni del club.

Tantissimi i calciatori di spessore che hanno indossato la maglia del Milan nella propria carriera. Uno di questi ha anche adempiuto diversi compiti in società.

Si tratta di Leonardo. L’ex calciatore brasiliano ha prima disputato diverse stagioni con la maglia del Milan, per poi diventare osservatore, allenatore e infine dirigente del club di via Aldo Rossi.

L’attuale direttore generale del PSG è intervenuto poco fa da Nyon, a margine del sorteggio Champions, per parlare dei 120 anni del club.

Parole al miele per la sua esperienza milanista: “Il Milan è un club unico al mondo per il proprio stile, ha qualcosa in più degli altri. Sono stato 13 anni a Milanello, conosco praticamente tutti. E’ una società ricca di simboli e storia”.

Leonardo non può però nascondere che il Milan di oggi viva un momento di incertezze e difficoltà varie: “Il problema è che il calcio è cambiato. Il Milan oggi fa fatica, soprattutto ad adattarsi ai nuovi modelli. Ma sono sicuro che tornerà presto ai livelli di un tempo”.

Non è un caso se Leonardo, fino allo scorso campionato direttore tecnico del Milan, ha scelto di accettare le lusinghe di una società ricca e prestigiosa come il PSG.

