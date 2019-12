Milan 120, parata di stelle per celebrare la storia rossonera

Sarà un San Siro pieno di personaggi illustri ed ex stelle rossonere quello di oggi pomeriggio in vista di Milan-Sassuolo.

Milan-Sassuolo non sarà una partita come tutte le altre. Non tanto per i contenuti in campo, bensì più per quanto riguarda le celebrazioni sugli spalti.

Oggi si festeggiano i 120 anni di storia del Milan. Un traguardo storico, secolare, che il club rossonero ha scelto di celebrare proprio a margine della gara di oggi alle ore 15.

Come riporta il Corriere dello Sport, saranno numerose le ‘stelle’ presenti sugli spalti di San Siro. Ad aprire la parata saranno tre ex allenatori illustri: Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Massimiliano Allegri, tutti vecchi campioni d’Italia sulla panchina milanista.

Poi tantissimi vecchi campioni: dai padroni di casa Maldini e Boban ai vecchi capitani Rivera e Baresi. Ma anche star internazionali del calibro di Savicevic, Dida, Altafini. O idoli del passato recente, come Ambrosini, Albertini e Inzaghi.

Non saranno presenti Carlo Ancelotti e Rino Gattuso, entrambi invitati dal Milan ma decisi a rifiutare visto il rispettivo momento delicato di transizione sulla panchina del Napoli.

Tante anche le iniziative per i tifosi: ai circa 60 mila spettatori previsti per il match di oggi verrà donata una sciarpa rossonera celebrativa, che sarà parte integrante dello spettacolo coreografico.

Inoltre il Milan indosserà una maglia speciale per i 120 anni. Alle classiche strisce verticali rossonere si unirà la bardatura dorata. Un oggetto in tiratura limitata, una chicca per i collezionisti.

Il tutto si concluderà con il Gran Galà serale: circa 600 invitati illustri (tra cui anche Silvio Berlusconi) per omaggiare la storia del grande e immortale Milan.

