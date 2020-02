Hoffenheim-Bayern Monaco sospesa: quello che succede al rientro è surreale | VIDEO

Striscione contro il numero dell’Hoffenheim, Dietmar Hopp: partita contro il Bayern Monaco, interrotta sullo 0-6. Al rientro solo torello.

Sta succedendo di tutto al ‘PreZero Arena’ di Sinsheim, dove è in corso di svolgimento Hoffenheim–Bayern Monaco, valevole per la 24esima giornata di Bundesliga. Sul risultato di 6-0 per gli ospiti, la partita è stata interrotta dall’arbitro Dingert a causa di uno striscione offensivo contro il proprietario dei padroni di casa, Dietmar Hopp, apparso sugli spalti. Al 75′ il direttore di gara tedesco ha così fermato il match, ripreso solo dopo una decina di minuti, con i giocatori di entrambe le squadre che al ritorno in campo hanno deciso di mettere in scena un vero e proprio torello (hanno praticamente smesso di giocare) per far scorrere il tempo fino al fischio finale.

Lo nunca visto: Hoffenheim y Bayern deciden jugar los 15 minutos que faltan… pero pasándose el balón entre ellos a modo de denuncia por lo sucedido. #LaCasaDelFútbol https://t.co/9guzORu3EP pic.twitter.com/8bLXZ5GhOG — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 29, 2020

Ricordiamo che Hopp, che acquisto il club nel 1999, è l’artefice di una grande cavalcata, avendo portato l’Hoffenheim nel 2008 in Bundesliga. Solo nel 2000 si trovava in sesta serie tedesca,

LEGGI ANCHE: JUVENTUS-MILAN, DONNARUMMA CI SARAì: LA CONFERMA DI PIOLI