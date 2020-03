Emergenza Coronavirus, Lega A ufficializza assemblea urgente al 4 marzo

L’emergenza Coronavirus ha portato allo slittamento di diverse partite: giorno 4 marzo si terrà un’Assemblea della Lega Calcio a Roma.

L’emergenza Coronavirus sta condizionando il regolare svolgimento del campionato di Serie A. Le cinque partite rinviate al 13 maggio prossimo potrebbero subire ancora delle variazioni. Molti match del 27esimo turno, inoltre, sono davvero a rischio rinvio: una situazione critica che rischia di far collassare il sistema. Proprio per questo si è tenuta oggi un Consiglio di Lega, straordinario, riunitosi in conference call, per fare il punto sulla situazione. Si è deciso – come riporta ‘Ansa.it’ – di convocare un’Assemblea urgente per il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite”. Con ogni probabilità l’Assemblea si terrà a Roma e non a Milano.

Tra le partite finite sotto la lente di ingrandimento ci sono ovviamente anche quelle del Milan e in particolare quella appena rinviata contro il Genoa ma attenzione alle possibili variazioni del match di Coppa Italia contro la Juventus.

