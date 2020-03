Milan, senti Bonan: “Rangnick? Non ha senso parlarne adesso”

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, commenta le voci che vogliono Gazidis in contatto con Rangnick per la prossima stagione.

In casa Milan si è pronti all’ennesimo ribaltone societario. Il futuro di Paolo Maldini e Boban è sempre più lontano dal rossonero. In merito alla situazione che sta vivendo il club lombardo ha parlato Alessandro Bonan. Il noto giornalista, intervenuto a Sky Sport, si è soffermato soprattutto sulla decisione di Gazidis di contattare a stagione in corso Rangnick in vista della prossima estate: “Senza volersi schierare né dalla parte di Boban e Maldini né dalla parte di Gazidis, ma perché parlare adesso di una sostituzione di un allenatore? Pioli si sta comportando bene – ammette Bonan – il Milan sta giocando un bel calcio, c’è ancora una bella fetta di stagione da disputare. Magari il Milan riesce a rimontare e ad ottenere un risultato straordinario, perché parlare mettere in ballo adesso la questione dell’allenatore?”.

