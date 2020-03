Sky – Caos Milan, arriveranno provvedimenti a fine stagione 

Ora il Milan è ufficialmente spaccato in due. E ome riferisce SkySport, dopo lo sfogo pubblico di Zvonimir Boban, sono attesi provvedimenti a fine stagione.

Il vaso di Pandora in casa Milan è stato aperto, ora si attendono soltanto le conseguenze. Le quali – riferisce Giuseppe di Stefano in collegamento a SkySport24 – arriveranno eccome, ma chiaramente solo a fine stagione e a bocce ferme.

Tensione Milan, la situazione

Ivan Gazidis ha provato a minimizzare e a coprire il polverone, ma Zvonimir Boban ha scoperto il velo di ipocrisia mettendo in pubblico la criticità che si vive all’interno del Diavolo. Dunque – evidenzia l’emittente televisiva – ora ci sono da attendersi sviluppi a fine stagione, i quali, pur non oggi del tutto identificabili, di sicuro ci saranno. Che sia l’addio soltanto del Cfo rossonero per esempio – o magari quello congiunto con Paolo Maldini – ma qualcosa avverrà.

Non è una questione di Boban contro Gazidis, ma dell’intera area sportiva contro l’attuale amministratore delegato. Il quale, come riferito da Boban nella recente intervista, ha di fatto scavalcato i due dirigenti e minato la serenità dell’intera squadra con la mossa di contattare Ralf Rangnick.

Una decisione che non solo è maturata appunto senza il consultarsi con i colleghi dirigenziali, ma che è nata anche quando un ottimo Stefano Pioli, nonostante tutto, continua ad inanellare risultati e prestazioni positive. Ma il Milan è ormai è diviso: ci sono due anime all’interno del club, e forse ce n’è spazio soltanto per una.

