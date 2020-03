Serie A, Sampdoria-Verona si gioca a porte chiuse

Sampdoria-Verona di domani si giocherà regolarmente a porte chiuse. Un’altra decisione che convince poco quella della Lega Serie A.

L’allarme Coronavirus sta mandando nel caos più profondo il calcio italiano. In settimana la Lega aveva deciso di fare giocare le partite nelle Regioni a rischio a porte chiuse; ieri pomeriggio, poco prima di Udinese-Fiorentina, la scelta di rinviare le gare al prossimo 13 maggio, compresa Milan-Genoa e soprattutto Juventus-Inter.

Nessuno l’ha presa bene. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, si è fatto sentire, così come anche gli altri chiamati in causa. Silenzio assoluto invece del Milan, alle prese con problemi interni. Ma intanto mercoledì la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus si giocherà regolarmente a Torino con porte aperte soltanto ai piemontesi. In queste ore è arrivato un altro annuncio che lascia parecchio perplessi.

Sampdoria–Verona, in programma domani alle 20.45, ultima partita di questa strana 26^ giornata di Serie A, si giocherà regolarmente a porte chiuse al Luigi Ferraris. Una scelta incoerente con la scelte di non far giocare le partite di sabato e domenica. Insomma, la confusione in questo momento regna sovrana nel calcio italiano. L’ennesima conferma che, di fronte a situazioni di emergenza, c’è davvero poca lucidità nelle decisioni. Il rischio di falsare il campionato, come detto da Gennaro Gattuso ieri in conferenza stampa, è molto concoreto.