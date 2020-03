Elliott investe in Twitter: acquistato un miliardo di azioni

La proprietà rossonera ha investito nel noto social network con un obiettivo preciso: spodestare il fondatore e CEO Jack Dorsey.

Elliott Management investe un miliardo di dollari di azioni. Non per il Milan, purtroppo, ma per un’altra operazione finanziaria di assoluto rilievo.

Come riportato da Calcio & Finanza, il fondo statunitense ha scelto di investire su Twitter, uno dei social network più rilevanti e seguiti al mondo.

La famiglia Singer ha deciso di investire in un miliardo di azioni di Twitter con un solo obiettivo: scalzare la posizione centrale del CEO e co-fondatore Jack Dorsey.

Una scalata dai costi onerosi quella effettuata da Elliott, che ha un piano già specifico per la gestione di Twitter, avendo trovato nelle ultime settimane anche i tre manager che dovrebbero entrare nell’assemblea degli azionisti.

Elliott in Italia è noto per avere il possesso delle quote di maggioranza del Milan ed essere socio di TIM. I rossoneri sono guidati dal fondo d’investimento dall’estate 2018, quando Paul Singer e compagnia decisero di togliere l’egemonia di Yonghong Li dopo la mancata copertura debitoria dell’uomo d’affari cinese.

