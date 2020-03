Schira: “Nessun contatto Milan-Capello. Cambierà il responsabile del vivaio”

Fabio Capello non dovrebbe avere alcun ruolo nel Milan del futuro. Ivan Gazidis vuole cambiare Angelo Carbone, ora responsabile del settore giovanile e persona vicina a Paolo Maldini.

Il futuro di Paolo Maldini e Zvonimir Boban al Milan sembra avere i mesi contati. Salvo sorprese, a fine stagione entrambi lasceranno il club. La spaccatura con Ivan Gazidis è grande e appare complicato proseguire una convivenza.

In caso di addio dei due ex giocatori rossoneri, altre figure dirigenziali dovranno arrivare. Erano emerse indiscrezioni riguardanti un possibile ritorno di Fabio Capello, ma il giornalista sportivo Nicolò Schira ha smentito l’esistenza di contatti. L’ex allenatore non sembra rientrare nei piani futuri di Gazidis.

L’amministratore delegato del Milan valuta altri profili. Tra i cambiamenti che potrebbe effettuare a fine stagione ce n’è uno che riguarda il settore giovanile. Angelo Carbone, attuale responsabile del vivaio, non dovrebbe essere confermato. È stato voluto da Maldini in quella posizione, ma con l’addio di Paolo rischia di dover lasciare l’incarico. Al suo posto potrebbe arrivare Vincenzo Vergine. Quest’ultimo ha avuto una buona esperienza alla Fiorentina e il suo approdo a Milano sembra probabile. Se ne era già parlato settimane addietro.

Gazidis è pronto a fare una rivoluzione nel settore sportivo del Milan. Dovrebbero cambiare diverse cose, tra queste anche l’allenatore. La candidatura di Ralf Rangnick prende sempre più quota in queste ore.

