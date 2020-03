Coronavirus, stop a manifestazioni sportive per 30 giorni

Stop allo sport in Italia per un mese, è questa la proposta del comitato scientifico voluto dal premier Conte. Scopri di più!

Juventus–Milan di domani va verso il rinvio, così come potrebbe succedere a tutte le altre manifestazioni sportive da qui ai prossimi 30 giorni. Come fa sapere l’ANSA, il comitato tecnico scientifico voluto da Giuseppe Conte sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di fermare lo sport in Italia.

L’obiettivo è quello di interrompere gli eventi che possano causare affollamento di persone o il non rispetto della distanza di un metro. Ecco perché la partita di domani va verso il rinvio così come tutte le altre delle prossime settimane. Nella giornata di domani è prevista l’assemblea straordinaria in cui si discuterà anche di questo.

Ora il Governo italiano valuta lo stop di 30 giorni per tutte le manifestazioni sportive. — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) March 3, 2020

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI