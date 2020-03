Donnarumma, il PSG guarda altrove: Leonardo su Henderson

Il Psg con Leonardo è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione: nel mirino del club francese c’è Henderson che potrebbe allontanare Donnarumma

Leonardo è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Non è un segreto che il Psg è tra le squadre più attente agli sviluppi di Gigio Donnarumma. Il futuro del numero 99 è davvero appeso ad un filo e la situazione societaria, con Boban e Maldini sempre più vicini all’addio, potrebbe complicare davvero tutto. Gazidis dovrà essere bravo nei prossimi mesi a mettere sul tavolo l’offerta giusta per salvaguardare un patrimonio importante: andrà convinto il giovane classe 1999 ma soprattutto il suo agente. Non sarà una missione semplice ma il volere di Donnarumma potrebbe risultare ancora una volta decisivo.

Se non si dovesse arrivare ad un accordo, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2021, l’addio in estate potrebbe davvero concretizzarsi.

Big vigili

Tutte le big del calcio europeo sono pronte a darsi battaglia per strappare l’estremo difensore al Milan: Real Madrid e Psg sono le squadre che più di tutte hanno mostrato interesse ma da Parigi arrivano novità in merito alla ricerca di un nuovo portiere: Leonardo, infatti, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’, sarebbe sulle tracce di Dean Henderson, classe 1997 di proprietà del Manchester United ma in forza allo Sheffield United.

L’eventuale arrivo dell’estremo difensore inglese, ovviamente, allontanerebbe Donnarumma dalla Capitale francese.

