In arrivo il decreto: Milan-Genoa domenica alle 12.30

Il Milan dovrebbe giocare domenica alle 12.30 il recupero della 26a giornata di Serie A: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in serata

In serata dovrebbe arrivare il Decreto da parte del Governo che stabilirà come proseguirà la Serie A in considerazione dell’emergenza Coronavirus. Stando a quanto riportato da gazzetta.it sabato prossimo si dovrebbe iniziare con il programma dei recuperi della 26a giornata. Tutte le gare si disputeranno ovviamente a porte chiuse.

Per quanto riguarda il Milan, la partita contro il Genoa, si dovrebbe giocare domenica alle 12.30. Si attende solo l’annuncio ufficiale. Ecco il possibile programma del prossimo weekend:

Sampdoria-Verona sabato ore 20.45

Milan-Genoa domenica ore 12.30

Parma-SPAL domenica ore 15

Sassuolo-Brescia domenica ore 15

Udinese-Fiorentina domenica ore 18

Juventus-Inter domenica ore 20.45

