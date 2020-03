Sky – Donnarumma si allena ancora a parte: Begovic in vantaggio

Gianluigi Donnarumma ancora in forte dubbio per Milan-Genoa. Si avvicina l’esordio dal 1′ minuto di Asmir Begovic tra i pali.

Ultime da Milanello sulla situazione dei portieri rossoneri. Secondo gli inviati di Sky Sport pare che le condizioni di Gianluigi Donnarumma non siano ancora al top.

Il classe ’99, fuori dall’infortunio subito a Firenze quasi due settimane fa, si sarebbe allenato ancora a parte nella sessione giornaliera svoltasi stamattina in casa Milan.

Donnarumma, in accordo con lo staff medico, non vuole rischiare. Nessuna accelerazione sui tempi di recupero, visto il rischio di ricadute dal punto di vista muscolare.

LEGGI ANCHE: ELLIOTT E GAZIDIS VOGLIONO TENERE IBRAHIMOVIC

Si avvicina invece il debutto dal 1′ minuto per Asmir Begovic. Il nuovo secondo portiere del Milan, giunto in prestito a gennaio dal Bournemouth, si è detto pronto.

Lo slittamento di Milan-Genoa prima e di Juventus-Milan di Coppa Italia poi sembrava l’occasione giusta per recuperare Donnarumma. Invece Stefano Pioli appare orientato a lanciare Begovic fin dall’inizio nel recupero di domenica contro i rossoblu liguri.

Begovic ha ottime chance di assaporare per la prima volta l’atmosfera di San Siro. Peccato per lui e per tutto l’ambiente che, vista le recenti disposizioni governative, sarà un Milan-Genoa a porte chiuse per il rischio Coronavirus. Ma Begovic cercherà di farsi comunque trovare pronto e carico.

LEGGI ANCHE: REBIC RISCHIA IL TAGLIO NEL NUOVO MILAN