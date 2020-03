Calciomercato Milan | Rinnovo di Ibrahimovic incerto | Video

Il contratto di Zlatan Ibrahimovic va in scadenza a giugno 2020 e la sua permanenza al Milan è in dubbio. L’addio certo di Zvonimir Boban e quello molto probabile di Paolo Maldini stanno facendo riflettere il giocatore sulla possibilità di lasciare il club. Infatti, erano stati proprio i due attuali dirigenti a rivolerlo fortemente in maglia rossonera. Senza di loro, il rinnovo è più complicato. Ibrahimovic vuole chiarezza sul progetto futuro del Milan e pretenderà garanzie per un’eventuale permanenza. Comunque è già trapelato che Ralf Rangnick, probabile futuro allenatore rossonero, non considera il 38enne svedese indispensabile e di conseguenza a fine stagione può maturare l’addio.

