Ufficiale: rinviata la Viareggio Cup 2020

L’emergenza Coronavirus colpisce anche il calcio giovanile e rinvia di fatto la manifestazione più attesa di fine inverno quest’anno.

Anche il calcio giovanile risente dell’emergenza Coronavirus e dei tanti provvedimenti che si stanno mettendo in atto per frenare i contagi.

E’ oggi stato ufficializzato infatti il rinvio della Viareggio Cup 2020, la nota competizione riguardante le formazioni Primavera italiane ed internazionali, che si svolge a marzo tra Toscana e Liguria.

Il torneo sarebbe dovuto cominciare il 16 marzo prossimo e andare avanti sino al 30 marzo. Ma le istituzioni hanno deciso di rinviarlo a data da destinaris.

Una decisione presa in concomitanza da FIGC, Comitato Giovani Calciatori e anche la RAI, che ha acquisito da tempo i diritti per la trasmissione in diretta esclusiva dei match del ‘Viareggio’.

Non è da escludere che l’edizione 2020 si possa giocare in periodi più caldi, presumibilmente tra maggio e giugno prossimi.

