Ex Milan – Bacca potrebbe trasferirsi in MLS

Carlos Bacca può lasciare il Villarreal per approdare all’Atlanta United in MLS. L’ex Milan ha poco spazio in Spagna e valuta un trasferimento negli Stati Uniti.

I tifosi del Milan sicuramente ricordano Carlos Bacca, che ha indossato la maglia rossonera tra il 2015 e il 2017 segnando 34 gol in 77 presenze. Poi il trasferimento al Villarreal, dove tuttora milita.

Il 33enne centravanti colombiano è considerato una riserva nella squadra guidata da Javier Calleja. Nella Liga ha giocato solamente quattro volte da titolare e nelle altre otto apparizioni è subentrato a partita in corso. Maggiore spazio lo ha trovato in Coppa del Re: quattro presenze tutte dal primo minuto.

Bacca è scontento della sua situazione nel Villarreal e pensa ad andarsene. Il calciomercato in Europa è chiuso, però in altre realtà è possibile ancora fare degli acquisti. Ad esempio nella Major League Soccer, il campionato statunitense. Proprio lì c’è una squadra interessata all’ex Milan.

Si tratta dell’Atlanta United allenato da Franck De Boer, ex tecnico di Ajax e Inter. Il grave infortunio capitato al centravanti titolare Josef Martinez costringe la dirigenza ad intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il profilo di Bacca è tra quelli presi in considerazione. Il Villarreal non si opporrebbe alla cessione, potendosi liberare di un ingaggio pesante.

Altri nomi che l’Atlanta United sta valutando sono Olivier Giroud del Chelsea, Klaas-Jan Huntelaar dell’Ajax, Salomon Rondon del Dalian Yifang , Sebastian Soto dell’Hannover 96 e Daniel Sturridge del Trabzonspor. Uno di loro potrebbe approdare presto in MLS.

