Boga, il retroscena dell’agente: “Contatti col Milan”

Calciomercato Milan | Jeremie Boga cercato dai rossoneri nel recente passato. Spunta il retroscena secondo il suo fratello-agente.

Jeremie Boga è uno dei possibili ‘crack’ del prossimo calciomercato estivo. L’esterno inglese del Sassuolo sta facendo molto bene in maglia neroverde.

Non è un caso che Boga sia finito di recente sul taccuino di molti top club, sia italiani che stranieri. Il suo valore di mercato è schizzato alle stelle dopo le pesanti reti realizzate in questa stagione, tra cui due euro-gol a Juventus e Roma.

Boga era finito nel mirino anche del Milan. L’indiscrezione è stata svelata dal suo fratello-agente Daniel Boga, interpellato da Punto Nuovo Sport Show.

Il procuratore ha fatto intendere che Milan e Sassuolo hanno interagito tra loro proprio per approfondire il discorso Boga. Queste le sue parole: “Gattuso? Non ho mai avuto contatto diretti con lui. Neanche ai tempi del Milan. Magari ci sono stati contatti tra i due club per Boga in passato, ne avranno parlato”.

Per il futuro è ancora tutto da decifrare: “Ho parlato col Napoli e con Giuntoli a dicembre, ma poi non se n’è fatto nulla. Non possiamo dire cosa succederà. Le offerte non mancano: su Jeremie ci sono club provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra, quindi al momento ci sono parecchi scenari che potrebbero venirsi a creare per la prossima stagione. Il Borussia Dortmund uno dei club più importanti della Germania, che ama puntare su giocatori giovani e pieni di talento, quindi potrebbe essere una possibilità. E anche il Monaco è interessato”.

