Brasile, Paquetà convocato dalla Nazionale Olimpica

Lucas Paquetà farà parte della Nazionale brasiliana olimpica, con alcune amichevoli di preparazione a Tokyo 2020.

Tra poco scatterà un’importante sosta per le Nazionali, con gare ufficiali e amichevoli in tutto il mondo.

In campo scenderà anche il Brasile Under-23, la cosiddetta Nazionale Olimpica che dovrà cominciare a preparare la spedizione di Tokyo 2020 che scatterà in estate.

Il Brasile volerà negli Emirati Arabi per due test-match amichevoli. Tra i convocati spunta Lucas Paquetà, centrocampista del Milan classe ’97. Il rossonero, pur non essendo titolare in campionato, sarà una delle punte di diamante del Brasile olimpico.

Una piccola ‘retrocessione’ per Paquetà, fino a pochi mesi fa punto fermo del c.t. Tite nella Nazionale verdeoro dei grandi, mentre ora è stato unito nella Under-23 che dovrebbe partecipare alle Olimpiadi giapponesi.

Paquetà non è il solo italiano tra i convocati dal commissario tecnico André Jardine. In lista pure Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino) e Roger Ibanez (Roma).

