Serie A, i nuovi orari di 27^ e 28^ giornata di campionato

Comunicate date e orari delle prossime due giornate di campionato, a cominciare dal weekend del 13-15 marzo prossimi.

Dopo la decisione di giocare (a porte chiuse) i recuperi della 26.a giornata di Serie A in questo weekend, sono slittate automaticamente le gare successive di campionato.

Oggi la Lega Serie A ha stabilito date e orari precisi della 27.a e 28.a giornata del massimo torneo italiano, come detto slittate entrambe di una settimana rispetto ai giorni inizialmente previsti.

In particolare per il Milan cambiano gli orari previsti per le suddette due giornate. Lecce-Milan, che si sarebbe dovuta disputare nel monday night, si giocherà allo stadio Via del Mare domenica 15 marzo alle ore 12:30.

La gara successiva, Milan-Roma, verrà invece disputata a San Siro domenica 22 marzo alle ore 18:00.

Tutti gli orari delle prossime giornate:

27.a giornata

venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18.30

Bologna-Juventus ore 20.45

sabato 14 marzo

SPAL-Cagliari ore 15.00

Genoa-Parma ore 18.00

Torino-Udinese ore 20.45

domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12.30

Atalanta-Lazio ore 15.00

Fiorentina-Brescia ore 15.00

Inter-Sassuolo ore 18.00

Roma-Sampdoria ore 20.45

28.a giornata

venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina ore 20.45

sabato 21 marzo

Brescia-Genoa ore 15.00

Sampdoria-Bologna ore 18.00

Juventus-Lecce ore 20.45

domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona ore 12.30

Napoli-Spal ore 15.00

Udinese-Atalanta ore 15.00

Cagliari-Torino ore 15.00

Milan-Roma ore 18.00

Parma-Inter ore 20.45

