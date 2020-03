Serie A, Ministro dello Sport chiede partite in chiaro

Attraverso una lettera, il Ministro dello sport, Spadafora, ha chiesto alle massime autorità dello sport italiano e a Sky di trasmettere la Serie A in chiaro.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, attraverso una lettera, ha chiesto al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e per conoscenza al Presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, di valutare la possibilità di trasmettere in chiaro almeno la prossima giornata di Serie A.

Come si legge su ‘Agenzia Nova’, il presidente della Figc ha per le vie brevi dato il suo sostegno all’invito del Ministro. Si attende adesso la risposta della Lega Calcio Serie A e di Sky.

Torna a farsi strada, dunque, l’idea di poter vedere Milan-Genoa in chiaro

