Calciomercato Milan | Per Musacchio possibile cessione | Video

Mateo Musacchio potrebbe non giocare nel Milan nella prossima stagione. Infatti, il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e non risultano al momento contatti per un rinnovo. Il rendimento del difensore argentino in questi anni non ha soddisfatto la piazza rossonera, che si aspettava di più quando nel 2017 era arrivato dal Villarreal per circa 18 milioni di euro. Attualmente Musacchio è dietro a Simon Kjaer nelle gerarchie di Stefano Pioli e c’è il giovane Matteo Gabbia il rampa di lancio. Se il giocatore classe 1990 non dovesse convincere nei prossimi mesi, il Milan ascolterà eventuali offerte in estate. Nella Liga e in Premier League ci sono squadre interessate e pronte a farsi avanti.

