Sky – Gazidis, discorso alla squadra: smentiti contatti con Rangnick

Ivan Gazidis ha parlato alla squadra rossonera in quel di San Siro, a margine dell’allenamento a porte chiuse di rifinitura.

Oggi il Milan si è allenato a San Siro. Un’idea originale per preparare al meglio la gara con il Genoa e abituarsi a giocare con le porte chiuse.

Presente, come riferito da Sky Sport, l’A.D. rossonero Ivan Gazidis. E’ lui l’uomo su cui si baserà la ripartenza del Milan, il nuovo progetto tecnico-finanziario che dovrà riportare il club ai vertici del calcio italiano ed internazionale.

LEGGI ANCHE -> LE FORMAZIONI DI MILAN-GENOA

Gazidis ha parlato alla squadra a margine dell’allenamento di rifinitura. Un discorso molto intenso, nel quale il dirigente ha praticamente confermato l’addio di Zvonimir Boban, a cui verrà inviata la lettera di licenziamento a breve. Mentre con Paolo Maldini e Ricky Massara, non presenti all’allenamento, sono previsti colloqui successivi.

Inoltre il dirigente sudafricano ha confermato la fiducia a Stefano Pioli e la vicinanza alla squadra, smentendo di fatto i contatti con Ralf Rangnick.

Nonostante la stima conclamata di Gazidis per il tecnico e dirigente tedesco, non sarebbe ancora stato stipulato alcun accordo tra le parti. Il futuro di tutti, anche dello stesso Gazidis, dipenderà dai risultati stagionali, ma per il momento Pioli e il suo staff restano saldi sulle proprie poltrone.

LEGGI ANCHE -> BEGOVIC, ESORDIO DA RECORD A SAN SIRO