Sky – Milanello, allenamento finito: Maldini, Boban e Massara assenti

Le ultime da Milanello: i tre dirigenti dell’area sportiva rossonera ancora una volta assenti all’allenamento di rifinitura.

Come riportato dall’emittente Sky Sport, a Milanello è terminato poco fa l’allenamento di rifinitura del Milan, in vista del match di domani con il Genoa.

La vera notizia riguarda però l’assenza dal centro sportivo, per il secondo giorno consecutivo, di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. Ovvero lo stato generale del Milan, i dirigenti del settore tecnico-sportivo.

Una triplice ‘non-presenza’ che fa discutere. Soprattutto perché in casa Milan si vive un periodo davvero particolare, con una possibile rivoluzione interna guidata da Ivan Gazidis, uomo forte della proprietà Elliott Management.

LEGGI ANCHE -> LE FORMAZIONI DI MILAN-GENOA

Gazidis era invece presente a Milanello per gli ultimi due allenamenti della settimana, come a dare vicinanza personale alla squadra e al tecnico Stefano Pioli, che per il momento ha la completa fiducia del club. Mentre a giugno prossimo verrà valutato un cambio in panchina.

Intanto si attendono possibili ufficialità in dirigenza. Da questa mattina si parla di un licenziamento in atto per Boban, colpevole di aver rilasciato un’intervista polemica non autorizzata dal club.

L’assenza del croato e di Maldini oggi a Milanello è un segnale chiaro di come stia cambiando il management interno dalle parti di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE -> CORONAVIRUS, PERDITE SHOCK PER I CLUB ITALIANI