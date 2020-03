CorSport – Milan, Rangnick tentato dalla Premier: cambiano i piani? 

Milan, clamoroso CorSport: secondo il quotidiano, potrebbe sfumare l’approdo di Ralf Rangnick tentato dalla Premier League. Ecco chi diventerebbe il favorito per la panchina in tal caso.

Milan, possibile colpo di scena all’orizzonte. Perché come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, quel Ralf Rangnick individuato come futura guida tecnica del Diavolo potrebbe essere molto meno vicino di quanto sembrerebbe.

Come infatti rivela il quotidiano, il manager tedesco è parallelamente intrigato anche da un possibile sbarco in Premier League. Dunque il suo approdo non sembrerebbe poi così certo come si vocifera, e in caso di mancato arrivo salirebbero a quel punto le quotazioni di Stefano Pioli che potrebbe restare per almeno un altro anno.

Al netto dei contatti con l’ex tecnico del Lipsia, infatti, l’Ad Ivan Gazidis lo apprezza per l’operato finora svolto. Il 54enne emiliano ha ereditato una situazione complessa da Marco Giampaolo ma alla fine è riuscito a trovare la quadra. Oltre a ricompattare il gruppo allontanandosi dalla zona retrocessione, ha dato un’anima alla squadra e una struttura tattica piuttosto netta.

Se dovesse riuscire a chiudere positivamente la stagione, dunque occhio a una possibile sorpresa in tal senso. Perché Gazidis, a cui Elliott Management Corporation ha elargito pieni poteri, stima e rispetta l’attuale mister rossonero. E in ogni caso, pur senza Rangnick, costruirebbe comunque il suo nuovo Milan anche attorno alle figure di Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada.

