Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Genoa

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo i match del pomeriggio, valevoli per il recupero della 26a giornata: il Milan va ko contro il Genoa e si fa raggiungere dal Verona

Il Milan perde il recupero della 26a giornata di Serie A contro il Genoa e resta a 36 punti in classifica e resta a 3 punti dal sesto posto occupato dal Napoli. Non ne approfitta il Verona, sconfitto, in rimonta dalla Sampdoria a Genova.

CLASSIFICA SERIE A: Lazio 62 punti; Juventus* 60; Inter** 54; Atalanta* 48; Roma 45; Napoli 39; Milan 36; Verona* e Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo** e Fiorentina* 29; Udinese* e Torino* 27; Sampdoria* 26; Lecce 25; Genoa 25; Spal 18; Brescia* 16.

*una partita in meno

**due partite in meno

