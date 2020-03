Kjaer non convocato per Milan-Genoa: ecco il motivo

Milan-Genoa, assenza a sorpresa per Simon Kjaer. Nonostante il difensore fosse indicato nella formazione titolare, in realtà il classe 89 non è stato nemmeno convocato da Stefano Pioli. Ecco perché.

Milan-Genoa, Simon Kjaer dà forfait per il match di quest’oggi a San Siro. Un’assenza a sorpresa dato un recupero dato per assodato fino a poco fa. Il difensore danese, invece, non si accomoderà nemmeno in panchina per la gara a porte chiuse di quest’oggi valida per la 26a giornata di Serie A.

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, il 30enne in realtà non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro. Al suo posto, dunque, spazio nuovamente a Matteo Gabbia che agirà accanto ad Alessio Romagnoli per la terza partita consecutiva dopo l’esordio contro il Torino e la trasferta di Firenze.

L’unica novità rispetto alle uniche apparizioni, a questo punto, sarà Asmir Begovic che prenderà il posto di un Gianluigi Donnarumma ancora non al top per la distorsione alla caviglia. Il classe 99 è sulla via del recupero, ma lo staff medico ha deciso di non rischiare e di preparare il suo rientro direttamente per la prossima giornata.

