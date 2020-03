Milan-Genoa, dove vederla in streaming e diretta tv

Vuoi vedere Milan-Genoa in streaming o in diretta tv? Scopri tutte le informazioni su come assistere alla partita di oggi!

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Genoa, il recupero della 26^ giornata di Serie A. I rossoneri hanno passato settimane difficili a causa delle vicende societarie. Ieri l’ufficialità dell’allontanamento di Zvonimir Boban e, presto, potrebbe esserci quello di Paolo Maldini.

Oggi l’ex capitano non dovrebbe essere a San Siro così come non ci sarà il presidente Paolo Scaroni (per l’allarme Coronavirus). Non sarà della partita invece Simon Kjaer, non convocato perché non ha recuperato dall’infortunio. Così come Donnarumma, sostituito da Begovic. Ma adesso andiamo a scoprire dove si potrà vedere la partita di oggi a San Siro (a porte chiuse).

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, SI VALUTA LA SOSPENSIONE DEL CAMPIONATO

Dove vedere Milan-Genoa

Milan-Genoa sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN. L’applicazione è possibile installarla sulla vostra Smart TV e assistere comodamente alla sfida in tv senza alcun problema. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming è visibile anche su Sky Sport sul canale DAZN1 (Canale 209 di Sky)

Scopri lo sport live e on demand su DAZN, CLICCA QUI per attivare il tuo abbonamento. Segui live e in esclusiva Milan-Genoa valido per la Serie A su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€ al mese con rinnovo automatico.

Non perderti il grande calcio internazionale in esclusiva e in diretta. Con DAZN hai 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND, oltre a Ligue 1 e Liga Spagnola e tanti altri contenuti. Abbonati subito!

Oltre alla Smart TV, il canale DAZN è visibile anche sui vostri dispositivi mobile tramite l’applicazione disponibile gratuitamente sui vostri store, sia iOS che Android. In questo modo potrete assistere ad Atalanta Milan comodamente sul vostro smartphone, tablet o anche PC.

LEGGI ANCHE: KJAER NON CONVOCATO PER MILAN-GENOA, IL MOTIVO

Le probabili formazioni

Milan (4-4-1-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castielljo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.