Ufficiale: Parma-Spal si gioca regolarmente

Parma-Spal fermata: il match, in programma per il lunch match della 26a giornata, è stato spostato di 30 minuti ma si valuta la sospensione dell’intero campionato.

13.05 – Ufficiale: Parma-Spal si gioca. Fischio d’inizio fissato alle 13.45. Dovrebbe dunque svolgersi regolarmente l’intero turno di Serie A.

13.00 – Aggiornamento su Parma-Spal: come riferisce SkySport, le parti in gioco si sono riservate altri 15 minuti per decidere. Ancora non c’è, dunque, un vero e proprio verdetto in merito.

12.42 – Ultim’ora Serie A: ‘congelato’ il match tra Parma e Spal a causa coronavirus. La gara, in programma alle 12.30 di questa domenica, è stata infatti spostata di mezz’ora ma non è esclusa una sua sospensione. Il ministro Vincendo Spadafora e tutti gli ente coinvolti stanno valutando di sospendere tutte le partite di campionato e la decisione finale giungerà entro le 14.00.

Tutto è partito dopo l’iniziativa di Damiano Tommasi, presidente dell’associazione calciatori italiana, raccontata poi via twitter: “Stamattina ho scritto a Giuseppe Conte, Vincenzo Spadafora, Giorgio Malagò, Gabriele Gavina, Paolo Dal Pino, Mauro Balata e Francesco Ghirelli. Fermare il calcio è l’atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d’emergenza”.

